Иркутск, 14 июня, 2018, 15:42 — ИА Регнум. Иркутская область готовится к проведению ответственных выборов. 9 сентября 2018 года жителям региона предстоит избрать новый состав регионального парламента и новых руководителей в органы местного самоуправления. В преддверии этого события ЦИК РФ своим решением от 6 июня 2018 года предложила иркутскому избиркому утвердить нового руководителя — заместителя председателя избирательной комиссии Иркутской области Илью Дмитриева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта ЦИК РФ Решение ЦИК о кандидатуре на должность председателя Избирательной комиссии Иркутской области

Цитата с сайта ЦИК РФ Решение ЦИК о кандидатуре на должность председателя Избирательной комиссии Иркутской области

Сегодня, сегодня, 14 июня, он провёл семинар с председателями окружных и территориальных избирательных комиссий «Итоги проведения выборов Президента Российской Федерации. О работе избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва и органов местного самоуправления 9 сентября 2018 года».

"Я прошу вас самым внимательным образом отнестись к организации работы пунктов приема заявлений от избирателей. Мы должны обеспечить возможность проголосовать на выборах депутатов Законодательного собрания всем желающим», — подчеркнул он.

Между тем некоторые политологи полагают, что руководство избиркома в Иркутской области решено поменять, чтобы не помешать политическим амбициям губернатора-коммуниста Сергея Левченко.

Всего, по данным избирательной комиссии, в Иркутской области зарегистрировано чуть более 1,8 млн избирателей.