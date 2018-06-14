Москва, 14 июня, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Поначалу существенных плюсов в пополнении пенсионной системы не будут — они раскроются постепенно по мере их накопления в будущем, заявила 14 июня журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Government.ru Заместители Председателя Правительства Алексей Гордеев и Татьяна Голикова на заседании Правительства

По ее словам, объем средств, который зарабатывается пенсионной системой страховыми взносами, сокращается. Однако трансферты в пенсионную систему пока будут оставаться.

Они связаны не только с индексацией, но и действующими нормами законодательства (компенсации сниженных тарифов по ряду отраслей и так далее). Министр финансов Антон Силуанов добавил, что продолжат развиваться добровольные системы пенсионного страхования.

Кроме того, Голикова напомнила о растущей сейчас нагрузке на экономику в целом и пенсионную систему в частности: если в 1970-м году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, то сегодня — уже 1,8 пенсионера на одного работающего.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня российское правительство обсуждает законопроект об изменениях в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий.

Предложено поднять пенсионный возраст в России для мужчин к 2028 году до 65 лет, для женщин к 2034 году — до 63 лет.