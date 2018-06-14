Вильнюс, 14 июня, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Среди 28 стран ЕС в Литве потребляют алкоголь реже всего, но литовцы выпивают его очень много и сразу. Такие выводы представлены в очередном исследовании потребления алкоголя в стране, которое представила Конфедерация бизнеса Литвы, недовольная резкими ограничениями действующих властей по борьбе с алкоголизмом — снижения времени продажи алкоголя и полном запрете любой рекламы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 июля.

Питер Брейгель Младший. У таверны. ок.1630

Относительно небольшая часть жителей (4,2%), согласно исследованию, выпивает четверть потребляемого в Литве алкоголя (по данным ВОЗ — 16,3 л в год). А на одного жителя старше 15 лет в год приходится якобы меньше, чем утверждается в отчётах международных рейтингов, — 13,97 л чистого алкоголя.

Это — выводы исследования, которое заказала Конфедерация бизнеса Литвы и провели ученые Вильнюсского университета. Также сравнивались результаты двух исследований (первое было проведено в 2016 году, второе — в 2017 году).

Ученые распределили участников исследования на четыре группы: пьянствующие (в 2017 году — 4,2%, в 2016 году — 4,7%), регулярно потребляющие алкоголь (в 2016 и 2017 годах — по 7,7%), выпивающие по праздникам или по случаю (в 2017 году — 48,5%, в 2016 году — 44,4%), не потребляющие алкоголь (в 2017 году — 43%, в 2016 году — 39,6%).

«Видно, что в Литве сокращается число жителей, которые употребляют алкоголь. Часть пьянствующих жителей зависит и от места проживания. По сравнению с 2016 годом, видна положительная тенденция: в деревнях в 2016 году пьянствовали 8,5%, в 2017 году — 5,7%, в городах число пьянствующих жителей сократилось от 4,6% до 4,1%, а в крупных городах — соответственно от 4,2% до 3,2%», — утверждается в результатах исследования.

Жители Литвы потребляют алкоголь нечасто, но в больших количествах — это основной вывод исследования. За неделю пьянствующие выпивают 286 г алкоголя, регулярно потребляющие — 97 г, потребляющие по случаю — 39 г, средний показателей всех — 71 г.

В 2016 год выпитое за неделю количество чистого алкоголя во всех категориях было больше: пьянствующие выпивали 307 г алкоголя, регулярно потребляющие — 133 г, потребляющие по случаю — 35 г, средний показателей всех — 75 г.

Каждый день алкоголь потребляют 3,3% жителей, 2−4 раза в неделю — 6,5%, раз в неделю — 16,7%, 2−3 раза в месяц — 20,1%, раз в месяц — 21,7%, несколько раз в год — 30,2%. С 2016 года увеличилась часть тех, кто пьет каждый день (в 2016 году — 2,6%), раз в месяц (в 2016 году — 18%) и несколько раз в год (в 2016 году — 27,2%).

В исследовании также представлена структура выпивающих лиц. Больше всего алкоголя потребляется в деревнях, чаще всего это мужчины в возрасте 40−60 лет, проживающие в деревне или безработные, лица с низкими доходами. Больше склонны к уподоблению алкоголя жители со средним образованием или вообще без образования, жители, выполняющие физическую работу. А среди таких лиц преобладают одинокие люди. Кроме того заметна реальная связь между привычками потребления алкоголя родителей и детей (пьющие лица видели пьющих родителей). Пьянствующие жители чаще всего выбирают дешевые и некачественные напитки — крепленое вино или крепкое пиво.

В 2016 году Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самой пьющей страной в мире, среднее потребление одного жителя превысило 18 литров чистого спирта в год. В Литве заявили о несогласии с такими выводами, подчёркивая, что ВОЗ намеренно ввели в заблуждение.