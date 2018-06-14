Анкара, 14 июня, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Заявления представителей США, требующих от Турции аннулирования контракта по российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) «С-400», можно назвать шантажом. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли.

Mil.ru С-400

По его словам, власти США призвали Анкару отказаться от сделки с РФ в обмен на передачу турецкой стороне истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

«Выполнение такого условия неприемлемо, — сказал глава оборонного ведомства Турции. — Ситуацию можно обозначить словом «шантаж».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США возникли разногласия по поводу поставки истребителей F-35 в связи с тем, что Анкара приняла решение закупить у РФ ЗРК С-400. Данное обстоятельство вызвало беспокойство у палаты представителей Конгресса США, в связи с чем был принят запрещающий Пентагону одобрять военные поставки в Турцию законопроект.

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