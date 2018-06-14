Омск, 14 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Первым кандидатом в губернаторы Омской области, подавшим документы в избирком, стал врио главы региона Александр Бурков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Врио губернатора Омской области Александр Бурков

Действующий руководитель региона подал в избирком полный комплект документов сегодня, 14 июня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облизбиркома, кандидату вручили папку с методическими рекомендациями.

«Это первый кандидат, который выдвинулся сегодня, в порядке самовыдвижения. До регистрации ещё далеко. Александр Леонидович (Бурков — прим. ИА REGNUM ) выбрал себе непростую дорогу, потому что самовыдвижение предполагает более сложный путь, чем, скажем, выдвижение от политической партии. И кроме этого пресловутого муниципального фильтра нужно ещё будет собрать подписи избирателей», — прокомментировал председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко, добавив, что проверять подписи начнут 15 июля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, справоросс Александр Бурков, который является временно исполняющим обязанности губернатора Омской области с октября 2017 года, заявил 14 июня, что примет участие в выборах главы региона 9 сентября как самовыдвиженец.

Напомним, кандидатам, выдвинутым политическими партиями, нужно собрать не менее 214 подписей депутатов и глав муниципальных образований. А самовыдвиженцам также нужно собрать около 8 тысяч подписей избирателей.