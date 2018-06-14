Москва, 14 июня, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Певца Робби Уильямса попросили не исполнять песню «Party Like A Russian» на церемонии открытия ЧМ-2018. Об этом сообщает Reuters.

Drew de F Fawkes Робби Уильямс

По словам Уильямса, он не будет исполнять «Party Like A Russian», а просто споёт свои главные хиты. Он отметил, что отказ от исполнения песни не имеет отношения к просьбе.

В песне Уильямса «Party Like A Russian», выпущенной в 2016 году, рассказывается об образе жизни богачей из России.

Напомним, в церемонии открытия мундиаля примут участие Робби Уильямс, бывший футболист сборной Бразилии Роналдо и оперная певица Аида Гарифуллина.