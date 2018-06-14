Москва, 14 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в международный аэропорт Внуково-2 для участия в церемонии открытия чемпионата мира по футболу — 2018, сообщили 14 июня в пресс-службе главы государства.

President.uz Шавкат Мирзиёев в Москве

На церемонию открытия чемпионата главу Узбекистана пригласил президент России Владимир Путин. Мирзиёева в аэропорту приветствовал символ мундиаля — Волк Забивака. Глава государства оставил автограф на футбольном мяче.

Напомним, в открытии чемпионата мира по футболу примут участие главы Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Боливии, Молдавии и других стран.

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