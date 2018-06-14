Ярославль, 14 июня, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Подведены итоги декларационной кампании 2018 года по налогу на доходы физических лиц за 2017 год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области Дмитрий Яковицкий.

Pixabay.com Расчёт налогов

В Ярославской области двумя физическими лицами заявлена сумма дохода за 2017 год свыше 1 млрд. рублей. В прошлом году, как пояснил начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Ярославской области Павел Дроздецкий, миллиардер был всего один.

В 2018 году 5245 человек заявили доходы в сумме от 1 млн до 10 млн рублей, что больше прошлого года на 1120 человек. Доходы в сумме от 10 млн до 100 млн рублей отразили в декларациях 512 человек — это меньше прошлогоднего на 57 человек. От 100 млн до 500 млн рублей заработали 32 человека. В прошлом году такие суммы заявляли 44 человека. От 500 млн до 1 млрд рублей указали 4 налогоплательщика.