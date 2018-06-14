Вильнюс, 14 июня, 2018, 15:17 — ИА Регнум.

Цитата из х/ф «Один дома». Реж. Крис Коламбус. 1990. США Ребёнок с оружием

Мировые СМИ не умолкают о страшных трагедиях, когда в школах США происходили перестрелки, но литовское правительство ничему не учится: в Литве несовершеннолетним будет разрешено иметь оружие, заявил сегодня, 14 июня, депутат Сейма Литвы Симонас Гентвилас.

Правительство представило законопроект, согласно которому для подростков старше 16 лет нет ограничений при приобретении оружия, наоборот — им разрешено пользоваться ружием, пистолетом, револьверов и другим оружием категории В, С. Парламентарий Симонас Гентвилас зарегистрировал поправку к законопроекту, в котором предлагается повысить возрастной ценз до 18 лет.

«В представленном правительством проекте говорится, что подросток с 16 лет может приобрести оружие, но неясно, где он будет его держать, как он будет его использовать или транспортировать. Водительские права человек получает с 18 лет, так что очевидно, что ношение оружия может вызывать угрозу не только для самого подростка, но и для окружающих. В проекте также не предусмотрены обстоятельства, касающиеся случаев, когда несовершеннолетний теряет оружие, неправильно его использует. Ничего не говорится и о долге и ответственности родителей, лиц, опекающих несовершеннолетних», — сказал Гентвилас.

Парламентарий подчеркивает, что представленный правительством проект грубо противоречит Конвенции о правах ребенка. Поэтому он предлагает указанный в законе возрастной ценз повысить до 18 лет. Предложение подготовлено после консультаций с Конфедераций неправительственных организаций для детей и Литовской ассоциацией владельцев оружия.