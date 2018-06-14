Париж, 14 июня, 2018, 15:16 — ИА Регнум. Согласно опросу OpinionWay, опубликованному 14 июня Национальной лигой против рака, большинство французов выступает за повышение цен на алкоголь для нужд здравоохранения. Об этом сообщает Liberation.

Бокал вина

Онлайн-опрос был проведен 23 и 24 мая с участием 1 004 человек в возрасте от 18 лет и старше.

Отвечая на вопрос о различных мерах по ограничению потребления алкоголя, 54% опрошенных заявили, что они «за» повышение цен на продукты, содержащие алкоголь, также, как и на табачные изделия. При этом, 45% высказались «против».

Согласно этому исследованию, молодежь в возрасте 18−24 лет наиболее благоприятствуют росту цен на алкоголь.

Другие меры, предложенные в этом обзоре, еще более важны. «Усиление профилактики среди молодежи» — почти единогласно (92% «за»).

«Маркировка алкогольных напитков» были оценены 81% респондентов, а 18% проголосовали против.

Наконец, «общий запрет на рекламу алкогольной продукции, в том числе в Интернете» одобрен 71% респондентов.