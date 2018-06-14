Ярославль, 14 июня, 2018, 15:13 — ИА Регнум. В ярославском парке Мира появилось шесть цветочных композиции, украшенных советскими орденами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ярославский краевед Ян Левин.

Фото Яна Левина Парк Мира в Ярославле

Он выразил удивление, что в современном Ярославле вновь появилась советская символика.

«Я такое благоустройство ещё ребёнком помню, помнится, всегда спрашивал у взрослых, кто такой «Слава», и почему он «КПСС». Но взрослые загадочно улыбались, переглядывались и молчали. Вот и сейчас при виде свежего благоустройства в груди защемило сладкое чувство ностальгии. Как говорится, добро пожаловать взад, товарищи», — написал на своей странице в Facebook Ян Левин.

Ярославские коммунисты высказали шуточное предположение, что решение о подобной стилистике оформления парка было принято, поскольку парк Мира постоянно предлагается администрацией Кировского и Ленинского района Ярославля как место для проведения митингов оппозиции.

На самом деле решение о создании такой композиции принимала рабочая группа по празднованию 100-летия ВЛКСМ.

«Это ордена комсомола — там их шесть. В связи со 100-летием ВЛКСМ решено установить такие цветочные композиции. Эти ордена сделаны из антивандального материала. Клумбы оформлены в едином ключе, в ярких красных цветах, в композиции превалирует бегония», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи был награжден шестью орденами:

в 1928 году учитывая боевые заслуги и героизм в гражданской войне — орденом Красного Знамени, в 1931 году за первый пятилетний план — орденом Трудового Красного Знамени, в 1945 году за боевые заслуги перед страной и героизм в Великой Отечественной войне нашей Родины против фашистской Германии — орденом Ленина, в 1948 году за заслуги в коммунистическом воспитании молодежи и участие в соцстроительстве, а так же к 30-летию ВЛКСМ — орденом Ленина (вторым), в 1956 году за освоение целинных земель — орденом Ленина (третьим), в 1968 года за заслуги в становлении Советской власти, за воспитание молодёжи в духе Ильича и к 50-летию ВЛКСМ — орденом Октябрьской революции.