Красноярск, 14 июня, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Водитель «Яндекс.Такси», отказавшийся в Красноярске везти семью инвалидов, лишён возможности сотрудничать с сервисом. Об этом говорится в сообщении компании на странице Facebook.

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По словам представителей «Яндекс.Такси», по факту сообщения жительницы Красноярска, чью семью отказался перевозить таксист, в отношении водителя была инициирована проверка.

«Этот водитель больше никогда не вернётся к заказам «Яндекс.Такси», такого мы не потерпим. Также передали всё в таксопарк, где водитель трудоустроен, чтобы его руководство могло провести внутреннюю проверку и принять решение», — сообщили в онлайн-сервисе.

Как сообщало ИА REGNUM, дело о нарушении рекламного законодательства сервисом «Яндекс.Такси» было возбуждено в конце марта в Ярославле.

Поводом послужила жалоба местного жителя, который увидел рекламу, размещенную на автомобиле такси: «Яндекс.Такси от 49 р.». Федеральная антимонопольная служба России подтвердила, что, согласно данным на сайте «Яндекс.Такси», 49 рублей составляет лишь стоимость посадки в автомобиль, а сама поездка оплачивается отдельно.

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