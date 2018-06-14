Чита, 14 июня, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова анонсировала рокировки в составе регионального правительства. Об этом сообщает сегодня, 14 июня, сайт Забайкалья.

Сайт Забайкальского края Глава Забайкальского края уволила своего заместителя — руководителя представительства правительства Забайкальского края при правительстве РФ Рустама Хамидуллина

Из официального сообщения следует, что помимо рокировок в ближайшее время готовятся изменения структуры некоторых органов исполнительной власти:

«В числе первых шагов губернатора по началу изменений в составе органов исполнительной власти можно назвать решение Натальи Ждановой уволить заместителя губернатора Забайкальского края — руководителя представительства правительства Забайкальского края при правительстве РФ Рустама Хамидуллина».

Известно, что руководитель представительства уволен по статье 278 Трудового Кодекса РФ — «расторжение трудового договора без объяснения причин», и его последним днем работы в должности заместителя губернатора Забайкальского края стало 13 июня.

Напомним, Рустам Хамидуллин родился 4 июля 1980 года в городе Лиепа в Латвии. В 2002 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, в 2013 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Последнее место работы — заместитель директора департамента реализации региональных инвестиционных программ Министерства экономического развития РФ, г. Москва. На должность руководителя представительства правительства Забайкальского края при правительстве РФ был назначен 24 июля 2017 года.

Совершенно иначе выглядит уход управляющего делами администрации губернатора Анатолия Лоскутникова, который сегодня, 14 июня, уволен по собственному желанию.

О том, что кадровые перестановки в правительстве возможны, Наталья Жданова заявляла сразу после своего назначения врио губернатора, ещё в 2016 году. По её словам, с учётом сложной ситуации в крае профессиональные и компетентные люди сегодня должны «засучив рукава, вкалывать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Забайкальского края бывший спикер законодательного собрания Наталья Жданова была назначена 18 февраля 2016 года. Это произошло после отставки губернатора Константина Ильковского, раскритикованного федеральными властями за невыполнение программы расселения из ветхого и аварийного жилья.