Иркутск, 14 июня, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Иркутский областной суд запретил компании «Озеро Байкал-Лун Чуан» производство бутилированной питьевой воды из Байкала, которая поставлялась в Китай, сообщает 14 июня пресс-служба суда.

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В ходе проверки прокуратура выявила у общества санитарно-эпидемиологические нарушения. Так, производство бутилированной воды происходило без производственного контроля за качеством воды водоисточника, что могло привести к причинению вреда здоровью населения.

«Решением суда ООО «Озеро Байкал-Лун Чуан» запрещено осуществление деятельности по производству бутилированной питьевой воды до обеспечения осуществления производственного контроля за качеством воды водоисточника согласно требованиями СанПиН», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство природных ресурсов Бурятии объявило аукцион на «выполнение научно-исследовательской работы по определению допустимого и безопасного для экологии озера Байкал объёма забора (изъятия) водных ресурсов».

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