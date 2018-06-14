Нальчик, 14 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Аэропорт в столице Кабардино-Балкарии остался без сертификата безопасности. Его действие было приостановлено решением Росавиации. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Южного межрегионального территориального управления Росавиации Валерий Силаев, пишет ТАСС.

Nalchik-airport.ru В аэропорту Нальчика

Однако в самом аэропорте сообщили, что в настоящее время аэропорт продолжает работать в штатном режиме. По словам менеджера по развитию авиакоммерции и связям с общественностью Ислама Шомахова, ежедневно в аэропорт «Нальчик» прибывает два самолета из Москвы и два отправляются в столицу. Полеты выполняются авиакомпанией Utair. В планах аэропорта открытие рейсов по другим направлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года отказалась выполнять полеты в аэропорт «Нальчик» авиакомпания «Победа». По заявлению менеджеров компании, условия аэродрома не соответствуют сертификационным требованиям. Пилоты жалуются, что состояние взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек не соответствует нормативному, на нем имеются выбоины и трещины.

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В срочном порядке были организованы восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе. В течение двух суток устранялись дефекты. Все рейсы были переведены в аэропорт «Минеральные Воды». После ремонта специальная комиссия разрешила выполнение полетов.

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