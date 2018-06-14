Сретенск, Забайкальский край, 14 июня, 2018, 14:43 — ИА Регнум. Лишь на третьи сутки после трагедии спасателям удалось отыскать тела супружеской пары, погибшей при переправе через реку Шилка в Сретенске (Забайкальский край). А тело их 10-летней дочери, которая тоже выпала из лодки в момент трагедии, нашли только сегодня утром 14 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сретенск, река Шилка

По данным ИА «Чита.Ру», тело девочки найдено в районе посёлка Усть-Карск, находящегося почти в 100 километрах от Сретенска.

Напомним, днём 10 июня супружеская пара со своей 10-летней дочерью села в лодку, принадлежащую 67-летнему мужчине, намереваясь переправиться из микрорайона Моргул на другой берег реки. Но в нескольких десятках метров от берега по неизвестной причине лодка перевернулась.

Хозяин лодки выжил: после того как судно перевернулось, он поплыл в сторону Сретенска, а его пассажиры — в обратную сторону. По данным местных спасателей, на лодке отсутствовали спасательные жилеты и другие средства эвакуации людей из воды. Кроме того, судно не было предназначено для большого количества пассажиров, по своим размерам оно было рассчитано на одного-двух человек.