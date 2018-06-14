Пермь, 14 июня, 2018, 14:40 — ИА Регнум. В Перми появятся два новых стационара, каждый из которых рассчитан на 400 койко-мест, а также подвергнут капитальному ремонту корпус МСЧ № 9 им. М.А. Тверье. Такие заявления сделал после визита в медсанчасть №9 губернатор Максим Решетников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

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Один из стационаров решено построить на базе МСЧ № 9. Предполагается, что в него переедет отделение хирургии, а освободившиеся площади будут переоборудованы для отделения терапии. Второй корпус стационара будет построен в Орджоникидзевском районе. Он будет рассчитан на пациентов этого района, а также из Полазны и Добрянки.

Теперь дело за краевым минздравом, который должен подготовить подробный план преобразования медучреждения и привести в порядок территорию МСЧ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, эта больница оказывалась в центре скандалов. В конце 2017 года один из врачей обратился к губернатору с открытым письмом, где раскритиковал работу медучреждения при новом руководителе. С 2015 года по 2017 МСЧ №9 возглавлял Евгений Камкин. Автор письма сообщал об оттоке профессиональных кадров и о том, что больница не вылезает из многомиллионных плохо сделанных ремонтов. Тогда под письмом свои подписи поставили 270 сотрудников МСЧ №9. В марте 2017 года Камкин покинул пост главврача МСЧ №9. Ему на смену пришла Елена Утемова, ранее работавшая заместителем главврача МСЧ № 21. Уже при новом руководстве, в апреле 2018 года, больницу посетил глава минздрава Прикамья Дмитрий Матвеев. Он отметил, что задач перед медучреждением стоит много и ведомство готово оказывать помощь в их решении.

После визита в медсанчасть Матвеев поделился впечатлениями от увиденного на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что необходим ремонт, поскольку приёмное отделение напоминает декорации к фильму ужасов. Состояние больницы угнетает и пациентов, и врачей.

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И вот после визита губернатора в МСЧ №9 вопрос ремонта наконец-то решён. Более того, базу расширят за счёт нового стационара, да еще и на 400 койко-мест. Это притом, что в рамках реформы здравоохранения в стране прослеживалась тенденция сокращения коечного фонда.

На 2019 год из бюджета Пермского края намерены выделить 18,3 млн рублей на капитальный ремонт больницы. Губернатор подчеркнул, что изменения коснутся и внутренней работы больницы.

«На это будет направлено более 300 млн рублей. Преобразования позволят повысить качество предоставляемых услуг и объем оказываемой помощи», — сказал Максим Решетников.

В отделении второго этапа выхаживания новорожденных ремонт проведут уже в 2018 году. В 10 имеющимся койкам добавят ещё дополнительные места, поскольку, по словам главврача МСЧ №9, для полноценной работы отделения не хватает 13−14 мест.