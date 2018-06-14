Владимир, 14 июня, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Администрация Владимира не выполняет требования пожарной безопасности в лесах. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство провело проверку, которая показала, что в лесах Владимира массово нарушаются противопожарные требования.

Иван Слюсарев. Лесной пожар (фрагмент). 1942

Так, прокуратура выявила пять несанкционированных свалок на территории Пригородного участкового лесничества. Среди деревьев складировали доски, бочки, обрезки веток и пластиковые бутылки.

Кроме того, проверка показала, что в Фрунзенском, Ленинском и Октябрьском районах Владимира устроены свалки горючих отходов, а на некоторых улицах нет противопожарных водопроводов.

«В связи с выявленными нарушениями прокурором города внесено представление в адрес главы администрации города Владимира, которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении.