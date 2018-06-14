Абакан, 14 июня, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Питомцы Абаканского зоопарка (Хакасия) — енот Катя и выдра Кузя — предсказали ничью в первом матче чемпионата мира по футболу — 2018. Матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии состоится уже сегодня, 14 июня.

Скриншот со страницы группы «Абаканский зоопарк». Vk.com Енот Катя предсказывает итоги первого матча ЧМ-2018

Енот Катя обнюхала два контейнера с едой и флажками, но еду не взяли ни из одного. А выдра Кузя взяла по кусочку из каждого контейнера. Таким образом, питомцы Абаканского зоопарка предсказали ничью в матче между Россией и Саудовской Аравией, говорится в сообщении в группе зоопарка в соцсети.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чемпионат мира по футболу — 2018 проходит в России. Матч открытия чемпионата состоится 14 июня на московском стадионе «Лужники».

Предсказание, касающееся итогов ЧМ-2018, ранее сделал кот-оракул Ахилл, живущий в Государственном Эрмитаже. Он предсказал, что в первом матче победит сборная России.

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