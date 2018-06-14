Астана, 14 июня, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Для преподавания английского языка в сельских школах Казахстана правящая партия республики «Нур Отан» («Свет отечества») планирует привлечь 500 носителей языка из числа иностранных и казахстанских студентов, сообщает 14 июня «КазТАГ» со ссылкой на директора департамента политической работы центрального аппарата партии Даната Жумина.

Цитата из х/ф «Первый учитель». Реж. Андрей Кончаловский. 1965. СССР Учитель в сельской школе

По его словам, привлечение носителей английского языка проходит в рамках партийной программы English for jasta. 500 человек планируется привлечь в течение двух лет, в 2018 году — 150 человек, в том числе 50 иностранных волонтёров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что 90% всей информации в мире создается на английском языке, поэтому учащимся в республике необходимо овладевать языком. По всему Казахстану преподаватели физики, химии и биологии изучают на специальных курсах английский язык.