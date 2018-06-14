Калуга, 14 июня, 2018, 14:22 — ИА Регнум. В Калужской области намерены присоединить управляющие компании к участникам Антикоррупционной хартии российского бизнеса. Об этом заявили 14 июня на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Как сообщили 14 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, «кодекс чести» предпринимателей предполагает внедрение в корпоративную политику антикоррупционных программ, эффективный финансовый контроль, участие в тендерах на основе принципов прозрачности и конкуренции, содействие осуществлению правосудия и соблюдению законности, а также другие меры.

Pixabay.com Уголовное дело

Губернатор области Анатолий Артамонов призвал силовые структуры усилить в регионе надзор за обеспечением законности в ЖКХ и активнее расследовать преступления, связанные с неправомерным использованием финансовых ресурсов в этой сфере

Так, за четыре месяца 2018 года полицейскими выявлено одно преступление в коммунальной сфере. В суд направлено пять уголовных дел, к уголовной ответственности привлечены два лица.

По словам руководителя профильного министерства Егора Виркова, в Калужской области насчитывается 214 управляющих компаний, из которых большая часть — коммерческие организации. За последние годы законодательно предпринят ряд шагов по систематизации, ограничению и публичности их финансово-хозяйственной деятельности, а также внедрению единых требований и стандартов.

В настоящее время УК фактически отстранены от сбора платежей населения на капитальный ремонт и его производство, что раньше вызывало массу жалоб и нареканий граждан. Организованы контроль платежной дисциплины в сфере поставок природного газа и электроэнергии, а также мониторинг кредиторской задолженности управляющих организаций. В отношении потребителей-должников ведётся разъяснительная и претензионная работа, организуются рейды с участием судебных приставов. Одновременно при министерстве действует межведомственная рабочая группа по упорядочению деятельности управляющих организаций на территории области.

Так, с декабря 2017 года городской управой Калуги проводятся общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах, обслуживаемых недобросовестными организациями, с целью перехода на прямые расчеты между населением и МУП «Калугатеплосеть».

В апреле 2018 года в РФ был принят знаковый документ в сфере ЖКХ — федеральный закон, который позволяет жителям многоквартирных домов заключать договоры на оплату коммунальных услуг непосредственно с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании. Принятие этого решения губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал «большим шагом вперед». По его словам, региональные власти неоднократно выходили на федеральный уровень с инициативой по усовершенствованию законодательства в данной сфере.

Между тем количество правонарушений в жилищно-коммунальном комплексе региона год от года растет. Самые распространенные — несоблюдение стандартов оказания жилищно-коммунальных услуг, необоснованное завышение тарифов и долги перед ресурсоснабжающими организациями.

«В формирование общей задолженности за потребленные ресурсы наибольший вклад вносят именно управляющие компании, поэтому каждый факт образования их долгов должен подвергаться тщательной проверке и юридической оценке», — считает Анатолий Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищение.

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