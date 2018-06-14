Москва, 14 июня, 2018, 14:20 — ИА Регнум. Пенсионная реформа в России позволит повысить пенсии гражданам страны, заявил 14 июня глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на своей странице в Twitter.

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«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято, — отметил Кудрин. — Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии».

Напомним, ранее 14 июня на заседании правительства РФ было предложено поднять пенсионный возраст в России. Так, к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, для женщин к 2034 году порог пенсионного возраста будет отодвинут до 63 лет.

По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, Россия — последняя из числа государств СНГ, которая вслед за фактическим увеличением продолжительности трудоспособного периода повышает и пенсионный возраст.