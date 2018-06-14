Лондон, 14 июня, 2018, 14:16 — ИА Регнум. Правительство Великобритании ослабит миграционное законодательство для желающих работать в стране врачей и медсестер из страны, не входящих в ЕС, заявили 14 июня в администрации премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, сообщает британское агентство Reuters.

Габриель Метсю. Больная и врач. 1660-е

В Национальной системе здравоохранения (НСЗ) на протяжении долгого времени выражали недовольство относительно ежегодным лимитом на число квалифицированных мигрантов из стран, не входящих в ЕС. из-за этого ограничений системе сложно заполнять имеющиеся позиции.

В соответствии с нынешними требованиями, введенными Терезой Мэй в ее бытность главой МВД страны, ежегодно из таких стран на работу в Великобританию могут приезжать 20 тыс. 700 человек. Такая мера была связана необходимостью выполнить обещание, данное Консервативной партией о сокращении миграции в островное государство.

«Премьер-министр должным порядком изложит долгосрочный план для Национальной системы здравоохранения. Важной частью этой меры является то, чтобы у НСЗ было больше квалифицированных докторов и медсестер для предоставления заботы о пациентах на самом высоком уровне», — отметил представитель Мэй.

«Мы объявим о том, что доктора и медсестры будут исключены из списка ограничений для высококвалифицированных рабочих», — добавил он.

Представитель Мэй подчеркнул, что правительство по-прежнему стремится сократить миграцию до «приемлемого уровня».