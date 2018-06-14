Астана, 14 июня, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Причиной 14% всех совершенных в Казахстане преступлений является пьянство, сообщил министр внутренних дел страны Калмуханбет Касымов на отчетной встрече с населением. Кроме алкоголизма, пишет агентство КазТАГ, в числе причин преступности министр назвал увлечение наркотиками, неблагоприятную обстановку в семейно-бытовой сфере и отсутствие постоянного источника доходов.

Владимир Маковский. Не пущу. 1892

«Наиболее высокий уровень «пьяной» преступности отмечается в Актюбинской (28%), Кустанайской (25,5%), Павлодарской (22%), Мангистауской (20%) и Акмолинской областях (19,5%)», — сказал Касымов.

На профилактическом контроле у участковых, по данным МВД, находится свыше 67 тыс. алкоголиков и 10 тыс. неблагополучных семей, в которых проживают более 15 тыс. детей.

«В течение года не проходит и дня, чтобы в стране не было зарегистрировано 2−3 тяжких преступления, совершенных на почве пьянства, особенно в семейно-бытовой сфере», — отметил министр.

По мнению Касымова, существующая в стране система принудительного лечения от алкоголизма является крайне неэффективной. По его данным, в Казахстане функционируют только 22 наркологические организации на 2470 койко-мест.

В 2017 году в Казахстане на принудительное лечение были направлены 5,2 тыс. алкоголиков.