Красногорск, 14 июня, 2018, 14:13 — ИА Регнум. В четырех муниципальных районах Подмосковья для инвалидов будут адаптированы около полутора тысяч объектов инфраструктуры. Об этом сообщила 14 июня пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пандус для инвалидов

«В качестве пилотных проектов были выбраны четыре территории, это муниципальные образования: Люберцы, Одинцово, Раменский, Сергиев Посад, они выбраны не случайно, так как в данных районах проживает почти 20% инвалидов от общей численности инвалидов жителей Подмосковья», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства, в программу адаптации будут включены 657 подъездов, 221 двор, 113 социальных объектов и 484 объекта дорожной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе рассмотрения правительственных поправок в федеральный бюджет 2018 года заявил, что в рамках бюджета Госдума РФ планирует решить вопрос индексации выплат работающим гражданам с инвалидностью.

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