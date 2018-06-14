Триполи, 14 июня, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Официальные представители военных заявили, что один из нефтяных объектов на востоке страны подвергся нападению, сообщает 14 июня Al Arabia.

Пожар

Нефтяной порт, в котором производится высококачественная нефть марки ES Sider, был закрыт из-за столкновений в данном регионе. По меньше мере один резервуар для хранения топлива был подожжен.

Напомним, гражданская война в Ливии продолжается с 2011 года, после того как страны НАТО начали бомбить независимое государство. В результате чего лидер страны Муаммар Каддафи был убит, а страна фактически раскололась на несколько частей.