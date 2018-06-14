Калуга, 14 июня, 2018, 14:10 — ИА Регнум. В Калужской области определены последние подрядчики на замену лифтов в многоквартирных домах горожан, которые будут производиться в рамках плана капитального ремонта многоэтажек. Как 14 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Нина Борисова, чтобы выбрать подрядчиков — лифтовиков, фонду пришлось провести семь аукционов. Конкуренция среди потенциальных подрядчиков была высокой, число претендентов на этот вид работ доходило до десяти.

Фото Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Калужской области. Новый лифт

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Замену лифтов в Калуге будут осуществлять «Первая лифтовая компания», «Лифтоматика», «Трансэнерго» и «Элевейтинг»; в Обнинске и Кременках Жуковского района — «Мосрегионлифт», в Сухиничах — «Первая лифтовая компания».

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Напомним, в 2018 году планируется осуществить замену 382 лифтов в 122 многоквартирных домах жителей региона. 200 лифтов заменят в Калуге, 161 лифт — в Обнинске, 19 лифтов в Кременках Жуковского района и два лифта — в городе Сухиничи. За период с 2015 по 2017 годы в Калужской области по программе капремонта обновили 424 лифта в 145 многоквартирных домах. До 2020 года планируется заменить все лифты, выработавшие свой ресурс.