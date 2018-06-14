В ЕР предрекли Новосибирской области непростую избирательную кампанию
Новосибирск, 14 июня, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Избирательная кампания формирует непростой политический рисунок в Новосибирской области и городе Новосибирске, заявил на XXXIV региональной конференции «Единой России» заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Селиверстов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Новосибирская область и город Новосибирск всегда отличались высоким уровнем политической активности и политической требовательности. Это заметно и в стране и на политическом поле. В этом году очень богатый спектр избирательных кампаний в регионах. Достаточно сказать, что 51 регион принимает на себя обязательства избрать или в Законодательные собрания, или в горсоветы, или губернаторов. И этой кампанией охвачено боле 30 млн граждан Российской Федерации. Только что завершилось предварительное голосование по выдвижению кандидатов в законодательные органы в субъектах Федерации, в депутатский корпус городских советов столичных городов и более чем в 22 тыс. муниципалитетов, где будут проходить выборы. И я вам скажу, что эта работа отличалась большой конкуренцией и уже сегодня сподвигает нас к определённым выводам, потому что большинство организаторов политических процессов в регионах уже утвердилось в мысли, что предварительное голосование практически на 90% является результатом положительного залога на предстоящих выборах», — сказал Виктор Селиверстов.
Он подчеркнул, что уже есть примеры «большой активной конкурентной борьбы», когда даже первые руководители в ряде субъектов предварительные голосования проигрывали. В пример он привёл Иркутскую область, где «молодые ребята активно пошли в выборный процесс и в ряде избирательных округов одержали победу».
«Сентябрьский политический процесс набирает силу и, конечно, у вас будет также непростая избирательная кампания. Она диктуется и тем, что очень непростой политический рисунок в Новосибирской области и городе Новосибирске. У вас высокая конкуренция межпартийная. Очень непростой избирательный период предстоит. В Государственную думу уже сейчас вносятся проекты федеральных законов о повышении налога на добавленную стоимость, идёт активная дискуссия по повышению пенсионного возраста. Это непростые вопросы, мы их скорее всего не обойдём. И первый социологический вопрос показал, что большое количество опрошенных или не понимают, или выступают против повышения пенсионного возраста. Достаточно много и других политических рисков, которые ложатся на эту избирательную кампанию и очень важно, чтобы мы с вами на местах внятно и активно разъясняли суть этих изменений, если они будут. Но тем не менее, достаточно серьёзные вещи, связанные с формированием нового политического поля в РФ и серьёзного политического рывка, они сегодня формируются», — считает депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников победил в предварительном голосовании с последующим выдвижением от партии «Единая Россия» на должность губернатора Новосибирской области в сентябре. Тайное голосование проходило сегодня, 14 июня, на XXXIV региональной конференции партии.
По результатам подсчёта голосов по бюллетеням за него отдали голоса 159 человек.
Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Первым документы в качестве кандидата на выборы в избирательную комиссию подал Георгий Михайлов, которого выдвинула партия «Народный альянс».
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