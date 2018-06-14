Новосибирск, 14 июня, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Избирательная кампания формирует непростой политический рисунок в Новосибирской области и городе Новосибирске, заявил на XXXIV региональной конференции «Единой России» заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Селиверстов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Заместитель секретаря генерального совета «Единой России», депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Виктор Селиверстов

«Новосибирская область и город Новосибирск всегда отличались высоким уровнем политической активности и политической требовательности. Это заметно и в стране и на политическом поле. В этом году очень богатый спектр избирательных кампаний в регионах. Достаточно сказать, что 51 регион принимает на себя обязательства избрать или в Законодательные собрания, или в горсоветы, или губернаторов. И этой кампанией охвачено боле 30 млн граждан Российской Федерации. Только что завершилось предварительное голосование по выдвижению кандидатов в законодательные органы в субъектах Федерации, в депутатский корпус городских советов столичных городов и более чем в 22 тыс. муниципалитетов, где будут проходить выборы. И я вам скажу, что эта работа отличалась большой конкуренцией и уже сегодня сподвигает нас к определённым выводам, потому что большинство организаторов политических процессов в регионах уже утвердилось в мысли, что предварительное голосование практически на 90% является результатом положительного залога на предстоящих выборах», — сказал Виктор Селиверстов.

Он подчеркнул, что уже есть примеры «большой активной конкурентной борьбы», когда даже первые руководители в ряде субъектов предварительные голосования проигрывали. В пример он привёл Иркутскую область, где «молодые ребята активно пошли в выборный процесс и в ряде избирательных округов одержали победу».

«Сентябрьский политический процесс набирает силу и, конечно, у вас будет также непростая избирательная кампания. Она диктуется и тем, что очень непростой политический рисунок в Новосибирской области и городе Новосибирске. У вас высокая конкуренция межпартийная. Очень непростой избирательный период предстоит. В Государственную думу уже сейчас вносятся проекты федеральных законов о повышении налога на добавленную стоимость, идёт активная дискуссия по повышению пенсионного возраста. Это непростые вопросы, мы их скорее всего не обойдём. И первый социологический вопрос показал, что большое количество опрошенных или не понимают, или выступают против повышения пенсионного возраста. Достаточно много и других политических рисков, которые ложатся на эту избирательную кампанию и очень важно, чтобы мы с вами на местах внятно и активно разъясняли суть этих изменений, если они будут. Но тем не менее, достаточно серьёзные вещи, связанные с формированием нового политического поля в РФ и серьёзного политического рывка, они сегодня формируются», — считает депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников победил в предварительном голосовании с последующим выдвижением от партии «Единая Россия» на должность губернатора Новосибирской области в сентябре. Тайное голосование проходило сегодня, 14 июня, на XXXIV региональной конференции партии.

По результатам подсчёта голосов по бюллетеням за него отдали голоса 159 человек.

Выборы губернатора Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года. Первым документы в качестве кандидата на выборы в избирательную комиссию подал Георгий Михайлов, которого выдвинула партия «Народный альянс».

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