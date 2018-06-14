Киев, 14 июня, 2018, 14:04 — ИА Регнум. Украинские бизнесмены не могут найти рабочих из-за высокого уровня трудовой миграции, сообщает 14 июня УНИАН.

Цитата из х/ф «Корабль дураков». Реж. Стэнли Крамер. 1965. США Исход рабочих

Согласно сообщению, владельцы ресторанного бизнеса или такси сталкиваются с трудностями при поиске рабочих. Ссылаясь на международную организацию труда украинское издание отмечает, что 40% трудовых мигрантов находят низкоквалифицированную работу, а 23,8% работают не по своей специальности. При этом работа и официанта, и таксиста является такой же низкоквалифицированной, о чем издание не упоминает.

Читайте также: Киев потребовал извинений у польского политика за оскорбление своих граждан

Отмечается, что в Польше граждане Украины работают по большей части нелегально, но зарабатывают 20−25 тыс. гривен ($770−960).

Напомним, ранее Национальный банк Украины (НБУ) заявил, что трудовая миграция создает высокие риски для финансовой стабильности страны.