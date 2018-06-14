Санкт-Петербург, 14 июня, 2018, 14:04 — ИА Регнум. На Конюшенной площади Петербурга днем 14 июня состоялось официальное открытие фан-зоны чемпионата мира по футболу. В нем приняли участие руководители города и представители спортивной общественности.

Дарья Драй ИА REGNUM Фан-зона в Петербурге

Здесь болельщики смогут наблюдать за петербургскими и другими матчами «мундиаля» на большом видеоэкране (размером 16 на 9 метров). К нему прилагается современная звуковая система, создающая эффект присутствия на стадионе. Кроме того, гостей фан-зоны ждет обширная развлекательная программа, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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»Уже сегодня на Фестивале болельщиков выступят Markscheider Kunst и «Ночные снайперы». Но главным событием дня станет показ матча-открытия ЧМ-2018», — отмечает источник.

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«Город сделал всё, чтобы праздник для болельщиков в Северной столице состоялся», — заявил на открытии фан-зоны губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

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Петербургская фан-зона сможет разом вместить до 15 тысяч болельщиков. Вход в фан-зону бесплатный, однако всем посетителям придется пройти через рамки металлоискателей и счетчики посетителей. Их установили для того, чтобы избежать переполнения Конюшенной площади и ненужных эксцессов.

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В целях безопасности в магазинах, расположенных на прилегающих к фан-зоне территориях, торговля алкоголем в стеклянной таре запрещена, а предприятия общественного питания будут торговать только на разлив.