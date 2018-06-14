Берлин, 14 июня, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Во многих землях ФРГ одновременно и скоординировано прошли обыски интернет-пользователей в связи с увеличением в сети ксенофобских и антисемитских высказываний, сообщает 14 июня DPA.

(сс) Macedo Media Поиск

День спецоперации был назначен федеральным управлением уголовной полиции. Операция скоординировано прошла одновременно в 10 федеральных округах. При обысках были изъяты компьютеры и другие вещественные доказательства.

29 интернет-пользователей подозреваются в возбуждение ненависти, призывам к насилию, а также в разжигании межнациональной розни. Помимо этого им вменяется публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности.