Ярославль, 14 июня, 2018, 13:47 — ИА Регнум. В результате в бюджет Ярославской области поступит почти 1,7 млрд. рублей, что в 8 раз больше, чем в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области Дмитрий Яковицкий.

Pixabay.com Ярославцы декларируют рост доходов

В период декларационной кампании-2018 жители Ярославской области представили 59,2 тыс. деклараций о доходах за 2017 год, что почти на 6% превысило показатели прошлого года. В результате в бюджет Ярославской области поступит почти 1,7 млрд. рублей, что в 8 раз больше, чем в 2017 году.

«Такие большие темпы связаны с инвестиционной работой нашего областного правительства по привлечению крупных налогоплательщиков для уплат налога в регион. Сами знаете, что налог на доходы физических лиц полностью поступает в наш региональный бюджет и благодаря работе, которую проводит инвестиционный блок правительства, были привлечены крупные налогоплательщики, планирующие уплатить налоги именно в нашем регионе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Ярославской области Дмитрий Яковицкий.

Декларации на уплату НДФЛ должны подаваться гражданами в том случае, если они совершили сделки с недвижимостью, продавали ценные бумаги, имели доходы из источников, находящихся за пределами России, получали в подарок недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи от физлиц. Сколько крупных налогоплательщиков, которые сменили свою прописку на ярославскую и в какой сфере деятельности они заняты — в налоговой службе не сообщили.