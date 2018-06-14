Москва, 14 июня, 2018, 13:40 — ИА Регнум. Ночной велопарад, участие в котором является бесплатным и добровольным, пройдет в Москве 4 августа. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

На велосипеде ночью

«4 августа пройдёт четвёртый ночной велопарад, — говорится в сообщении. — Присоединяйтесь».

Участники мероприятия в поддержку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах соберутся в 22:00 мск на Суворовской площади, а сам парад начнется в 23:00 мск.

Ожидается, что велосипедисты преодолеют дистанцию в 20 км по центральным улицам города.

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