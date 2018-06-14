Омск, 14 июня, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Министерство образования Омской области обнародовало результаты проверки по жалобе воспитателей омских детсадов президенту РФ Владимиру Путину на снижение заработной платы. Проведя недельную проверку до 13 июня, в минобразования заявили, что не выявили фактов занижения зарплат воспитателям.

Альберт Анкер. Детский сад. 1874

«Целевые показатели по заработной плате в рамках майских указов президента России выполняются по всем муниципальным образованиям», — объявила министр образования региона Татьяна Дернова.

Напомним, вопрос о зарплатах Владимиру Путину задали в ходе «прямой линии» 7 июня. Ведущая рассказала, что бюджетники «не успели обрадоваться повышению зарплаты в начале этого года, как в апреле, после выборов, зарплату срезали до прошлогоднего уровня». В числе пожаловавшихся оказались омские воспитатели в детских садах.

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Как сообщало ИА REGNUM, после «прямой линии» врио губернатора Омской области Александр Бурков поручил проверить информацию, обнародованную омскими воспитателями.

«Мы проанализировали уровень зарплат с января по апрель включительно. Данные по зарплате готовит не министерство образования, каждое учреждение заполняет их самостоятельно, статистическая отчётность загружается в электронную систему и отправляется в казначейство. Отраслевая система оплаты труда в системе образования индивидуальна для каждого специалиста и для каждого муниципалитета, в том числе и её уровень. Например, средняя номинальная начисленная зарплата в муниципалитетах может разниться — от 20 тысяч до 27 тысяч рублей», — пояснила Дернова по итогам проверки.

По её словам, существуют нюансы, влияющие на зарплаты воспитателей:

«В зачёт зарплаты идёт наполняемость группы. В городском округе Омск, например, при группе более 20 детей, повышающий коэффициент начисляется за каждого последующего ребёнка свыше этой нормы. Коэффициент тем больше, чем выше квалификационная категория специалиста. Свои особенности в оплате труда педагогов, работающих с детьми в коррекционных группах».

В связи с этим министр сделала вывод, что нужно разбираться в каждой конкретной ситуации, и предложила педагогам и воспитателям по всем вопросам, касающимся зарплат, звонить на горячую линию министерства. Она также выдвинула версию, что в предыдущем месяце воспитатель мог получить «большую сумму вознаграждения из стимулирующего фонда» за более эффективную работу, поэтому общая сумма выплат уменьшилась.

«В целом исполнение по майским указам президента РФ на территории Омской области достигло 100,1 процента от установленного целевого показателя», — резюмировала Дернова.

Бурков после «прямой линии» заявил, что «средний уровень повышенной зарплаты воспитателей на сегодня составляет 25 649 рублей». Это на 4,7% выше целевого показателя, заложенного в майских указах, уточнил врио губернатора.

Однако это заявление вызвало иронию в соцсетях.

«И где тогда мои 26 тысяч рублей?» — спросила одна из подписчиц городского паблика «Омск ВК», по-видимому, работающая воспитателем.

«Почему все говорят про среднюю зарплату? Если к зарплате Елецкой (Инна Елецкая, директор департамента образования администрации Омска — прим. ИА REGNUM ) прибавить зарплату дворника, тогда получится цифра, которой они хвастаются», — иронизирует ещё одна подписчица.

Добавим, если ознакомиться с омскими сайтами вакансий, можно увидеть, что работодатели предлагают воспитателям зарплату в пределах 12−18 тысяч рублей.