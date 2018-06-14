Вашингтон, 14 июня, 2018, 13:30 — ИА Регнум. Военные Турции заявили, что Анкара и Вашингтон достигли соглашения относительно урегулирования споров вокруг сирийского города Манбидж, сообщает 14 июня Al Arabia.

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Консенсус был достигнут во время переговоров, которые состоялись 12 и 13 июня в Германии, однако подробности пока не сообщаются.

Напомним, сирийский город Манбидж стал источником конфликта между союзниками по НАТО. Причиной тому стало стремление Анкары вытеснить сирийских курдов, поддерживаемых США из региона.