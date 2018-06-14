Севастополь, 14 июня, 2018, 13:25 — ИА Регнум. Во время краткосрочного блэкаута, который произошёл на крымском полуострове 13 июня из-за скачков напряжения на подстанции «Тамань», в роддоме и городской больнице Севастополя не смогли запустить дизель-генераторы. Об этом 14 июня на совещании в правительстве Севастополя сообщил глава городского управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Александр Веселков.

Ivan Zuber Без электричества

«В течение четырёх часов не были обеспечены резервным электропитанием родильный дом №1 и горбольница №6. Предварительная причина — неисправность источников резервного питания», — отметил Веселков.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил проверить все дизель-генераторы и ввести их в строй.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня из-за скачков напряжения на подстанции «Тамань» сработала противоаварийная автоматика и отключение линий, в результате чего крымский полуостров на несколько часов оказался практически полностью обесточен.