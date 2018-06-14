Калуга, 14 июня, 2018, 13:21 — ИА Регнум. Подросткам предоставляется официальная заработная плата, полный социальный пакет и гибкий график работы

Иван Гринюк. На поле. 1949

УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» предложило школьникам от 16 до 18 лет устроиться на работу в почтовые отделения региона на время летних каникул. Об этом 14 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе калужского филиала Почты России.

Школьники, устроившиеся на работу почтальонами, будут доставлять до адресатов внутренние и международные отправления, счета, газеты и журналы, а в обязанности оператора по обеспечению деятельности входит сортировка письменной корреспонденции, регистрация извещений, работа с подписными изданиями.

Подросткам предоставляется официальная заработная плата, полный социальный пакет, гибкий график работы, возможна неполная занятость. За каждым новым сотрудником будет закреплён опытный наставник, который проведёт обучение и познакомит с особенностями почтовых профессий.

Напомним, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов и два участка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой связи предоставляют 455 отделений почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и 9 передвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенные пунктов калужского региона.

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