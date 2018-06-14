Багдад, 14 июня, 2018, 13:20 — ИА Регнум. На днях начальник штаба Вооруженных сил Канады генерал Джонатан Вэнс заявил, что войска специального назначения Канады прекратили подготовку Пешмерга (курдских военизированных формирований в Иракском Курдистане) и сейчас ведут подготовку иракских войск. Он подчеркнул, что для канадских солдат было ошибкой носить курдские флаги на своей униформе, Канада поддерживает единство Ирака со столицей в Багдаде.

Цитата из х/ф «Джентльмены удачи». Реж. Александр Серый. 1971. СССР «Кина не будет — электричество кончилось»

Генерал Вэнс также добавил, что курдские бойцы, которых обучала Канада, ясно дали понять, что они сражались за Курдистан, а не Ирак, а это не соответствует внешней политике Канады.

Министр обороны Турции недавно объявил, что Турция создала постоянные базы в Северном Ираке с согласия официального Багдада. Кроме этого, Турция предложила Ирану провести совместную операцию по очистке гор Кандиль на севере Ирака от отрядов Рабочей партии Курдистана (PKK).

Следует отметить, что Иран направил письмо протеста Курдскому региональному правительству в связи с тем, что в Иран из Иракского Курдистана проникают вооруженные группы. 11 июня 27 членов иранской революционной гвардии были убиты недалеко от иракской границы бойцами Демократической курдской иранской партии.

ИА REGNUM ранее сообщало о договоренностях США и Турции по сирийскому городу Манбиджу и выводу из него курдских вооруженных отрядов Народных защитников (YPG).