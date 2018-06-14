Калуга, 14 июня, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Калуга вошла в топ-10 рейтинга удобства городов, выбранных для проживания сборных команд чемпионата мира по футболу — 2018 в России, заняв шестое место. Это место досталось калужанам по результатам оценки тренировочных баз, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Возглавили рейтинг Москва и Московская область, где тренируются 10 сборных. Также в топ-10 вошли: Воронеж, где проживает и тренируется сборная команда Марокко; Краснодарский край, где тренируются футболисты шести сборных; Санкт-Петербург и Ленинградская область, обеспечившие размещение пяти сборных; Казань, куда отправились три команды и Северный Кавказ, принявший две сборные. Всего в чемпионате мира по футболу участвуют сборные команды 32 стран.

Как сообщили 14 июня корреспонденту ИА REGNUM в городской управе Калуги, в городе заработала «горячая линия» для информирования болельщиков. Здесь можно узнать о наличии свободных номеров и их стоимости в гостиницах, расположении кафе и ресторанов, популярных туристических маршрутах и достопримечательностях города. По юридическим и медицинским вопросам можно обратиться в Мультиязычный центр поддержки болельщиков Fans Hotline. Также для калужан и гостей города, желающих наблюдать за первой игрой российских футболистов на мировом первенстве на гигантском экране, открыл доступ в городской Инновационно-культурный центр.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, прибывшую 12 июня в Калугу футбольную сборную Сенегала приветствовал губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

«Мы уверены в том, что вы будете играть успешно. И моё маленькое пожелание, чтобы в финале вы очень успешно сыграли с российской сборной. Вы этого желаете? Значит, это возможно. Желаю вам успехов», — заявил калужский губернатор.

Воспитанники городских спортивных школ вручили делегации команды Сенегала памятные подарки и сувениры.