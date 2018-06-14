Москва, 14 июня, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Пенсии в России будут увеличивать выше темпов инфляции, несмотря на внешние обстоятельства и внутренние проблемы, заявил 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

По его словам, работающих людей в стране становится все меньше, а пенсионеров, соответственно, больше. Такой дисбаланс ежегодно будет только расти, что может привести к «разбалансировке пенсионной системы» вплоть до того, что государство не сможет выполнять свои социальные обязательства перед людьми, отметил премьер.

«Мы должны пенсии увеличивать темпами выше инфляции вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем», — заявил Медведев.

Напомним, 14 июня в ходе заседания правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что реформа по повышению пенсионного возраста в России будет поэтапной и начнется со следующего года.

Премьер-министр отметил, что правительство планирует ежегодно увеличивать пенсионный возраст для граждан РФ в среднем на полгода, пока он не достигнет установленных значений.

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