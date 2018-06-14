Махачкала, 14 июня, 2018, 13:16 — ИА Регнум. На Северном Кавказе обследованы территории ряда субъектов с целью установления масштабов распространения саранчи. По результатам мониторинга территории на площади более 1,315 млн гектаров было установлено, что площади, зараженные стадными саранчовыми вредителями, увеличились до 450 тыс. гектаров.

Mike Lewinski Саранча

Из них личинки были обнаружены на площади 406,56 тыс. га, взрослые особи вредителя фиксировались на 43,40 тыс. га. Личинки нестадных саранчовых выявлены на площади почти 110 тыс. гектаров.

В связи с массовым распространением саранчи введен режим ЧС в четырех районах Дагестана — Ногайском, Бабаюртовском, Кизлярском и Тарумовском. На территории Ставропольского края режим чрезвычайной ситуации введен в трех районах — Арзгирском, Левокумском и Нефтекумском.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года фермеры и депутаты Ногайского района Дагестана объявили сбор средств на покупку химикатов для борьбы с саранчой. Они кинули клич в народ о добровольных пожертвованиях, чтобы остановить нашествие саранчи. Вредитель угрожает всем северным районам Дагестана и соседним субъектам Ставропольскому краю, Чечне. К концу мая в ряде районов пришлось вводить режим ЧС.

На Ставрополье о режиме ЧС решили в это же время. Уже в середине мая ущерб от нашествия мароккской саранчи превысил пять миллинов рублей. Заселение вредителем было выявлено в шести районах края.

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