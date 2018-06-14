Киев, 14 июня, 2018, 13:12 — ИА Регнум. Министерство инфраструктуры Украины и компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT) подписали меморандум о внедрении технологии вакуумного поезда, сообщает 14 июня УНИАН.

Okras Проект Hyperloop

Согласно сообщению, Киев и HTT будут совместно работать над внедрением технологии Hyperloop на Украине. Планируется создать совместный центр в Днепропетровске или Киеве. По словам министра инфраструктуры Украины ВладимираОмеляна, в ближайшее время будет построен RND-центр и дата-центр.

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Напомним, проект Hyperloop был предложен в 2013 году американским предпринимателем ИлономМаском. Проект по-прежнему находится на уровне дискуссий и нигде в мире не был осуществлен полностью, кроме нескольких пробных запусков. Тем не менее на Украине продолжают говорить о новой технологии так, словно она давно испытана.