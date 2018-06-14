Псков, 14 июня, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Зоозащитники из псковской некоммерческой организации «Шанс» выходили трёх собак, которых неизвестные злоумышленники в начале июня облили гудроном и бросили умирать на пустыре. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Пскова, глава города Иван Цецерский назвал действия активистов организации при спасении собак «общественным подвигом».

(сс) skeeze Собака — друг человека!

«Облить гудроном — это верх цинизма. По степени жестокости поступка можно этих людей сравнить с террористами», — подчеркнул Иван Цецерский.

По словам главы города, зоозащитники «восстановили доброе имя Пскова».

«Ведь не все псковичи такие, как те, кто гудроном обливал», — отметил Цецерский.

Напомним, о происшествии стало известно 6 июня, когда умирающих животных случайно нашли военнослужащие, у которых неподалёку проходили учения. Прибывшие на место зоозащитники обнаружили трёх собак в луже из гудрона, с перевязанными лапами. Животных спасали с помощью волонтёров, отмывали их растительным маслом. Сейчас собаки чувствуют себя хорошо.

Напомним также, что организация «Шанс» занимается безнадзорными животными в Пскове с 2014 года. Сейчас на территории организации проживают 144 собаки. Организация взяла в аренду участок земли для строительства полноценного приюта для собак.