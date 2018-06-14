Киев, 14 июня, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Руководство Фонда государственного имущества Украины подписало приказы о продаже 22 объектов т. н. «большой приватизации». В фонде заявляют, что процесс распродажи необратим, и даже выборы 2019 г. (в следующем году на Украине состоятся и президентские, и парламентские выборы) не могут его остановить, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 14 июня.

Продано!

Между тем, в Нацбанке Украины заявляют, что фактические поступления от приватизации в 2018 году все равно будут в разы ниже запланированных в государственном бюджете 21,3 млрд гривен, «что вынудит правительство искать компенсаторы для покрытия разрывов ликвидности, включая увеличение заимствований на внутреннем рынке».

Экономист, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров допускает, что западные кредиторы вынудили Киев выставить на продажу стратегические объекты и не позволили властям объявить дефолт по внешним долгам.

«Большая приватизация-2018: политическая премия сейчас в гривне есть. В связи с такой слабой гривной инвестирование в ней в объекты госсобственности выглядит очень привлекательно и реально дешево. Уж слишком заманчивая цель скупить приватизационные активы Украины с колоссальной скидкой. Это гораздо интересней для наших крупных кредиторов, чем списать нам часть госдолга. Тем более, что Кабмин уже приготовился в этом году пустить с молотка «Центрэнерго», ряд других облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО «Объединенная горно-химическая компания», угольную компанию «Краснолиманская», «Азовмаш», «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», ОПЗ, Запорожский титано-магниевый комбинат, продавать которые до этого запрещал закон. Скорее всего, доходчиво объяснили, как правильно надо себя вести в таких случаях», — анализирует ситуацию Гончаров.

Кроме того, директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что приватизация — «это возможность уменьшить уровень коррупции в стране, а значит и обворовывания своего народа».

«Одно большое «но» — её надо было провести давным-давно… Как минимум пару лет назад, когда рынок еще не был так плох, как сейчас. Тогда, когда об этом договорилась коалиция. Тогда, когда об этом заявляли потенциальным инвесторам и народу страны. Тогда, когда все это могло еще быть логично», — пояснил Устенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что на Украине стартует приватизация небольших активов через систему ProZorro, которые не представляют стратегического значения. Он подчеркнул, что большие активы, стратегически важные объекты будут сохранены в собственности государства. А те предприятия, на которые можно привлечь капитал для обновления технологий и приумножения рабочих мест, пройдут подготовку с привлечением известных мировых советников.

«Приватизация — это привлечение инвестиций в промышленность. В этом месяце стартует новая формула продажи небольших предприятий — через ProZorro — открыто, публично, без всяких злоупотреблений», — сказал Гройсман.

Уже 10 июня премьер Гройсман допустил недополучение средств в госбюджет на 2018 год от приватизации.

«У нас план приблизительно 20 млрд гривен на этот год, но посмотрим, как пойдет. Только 1 марта вступил в силу этот закон (о приватизации — ред.). Достаточно прозрачный и эффективный, который убирает все коррупционные вещи в этой сфере. Мы посмотрим, как он сейчас заработает, чтобы это было очень качественно», — сказал украинский премьер.

Ранее глава Фонда госимущества Виталий Трубаров заявил, что в перечень приватизации на 2018 год вошли ПАО «Центрэнерго», ряд облэнерго и теплоэлектроцентралей, ОАО «Объединенная горно-химическая компания», угольная компания «Краснолиманская», «Азовмаш», «Турбоатом», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром», Одесский припортовый завод, Запорожский титано-магниевый комбинат, «Украгролизинг», ОАО «Аграрный фонд» и Государственная продовольственно-зерновая корпорация.