Москва, 14 июня, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Правительство России повысит ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%, заявил 14 июня премьер-министр страны Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

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«Сейчас базовая ставка НДС — 18%, предлагается сделать её 20%», — сказал Медведев.

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Напомним, ранее сообщалось, что действующую льготную ставку НДС (10%) для некоторых категорий товаров решено сохранить до принятия программы перехода на адресную социальную поддержку. Обсуждение отмены льготной ставки продолжалось более полутора лет.

Как считают чиновники, в 2017 году бюджет недополучил почти 550 млрд рублей. В этом году сумма налоговых расходов может вырасти до 600 млрд рублей.