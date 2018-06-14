После чемпионата зал стадиона в Истре переделают в центр скалолазания
Красногорск, 14 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Подмосковье на реконструированных футбольных полях и физкультурно-оздоровительных комплексах после окончания чемпионата мира — 2018 смогут заниматься свыше 5 тыс. человек. Об этом в пресс-центре чемпионата заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.
«Мы провели массовую реконструкцию наших тренировочных площадок, сделали разминочные залы, тренажёры, все будут использоваться для наших спортивных школ, свыше 5 тыс. детей после чемпионата мира смогут заниматься в спортивных школах, открываем свыше 30 отделений по 16 видам спорта», — сообщил министр.
Он также отметил, что в Истринском районе Подмосковья зал стадиона будет использован как центр батута и скалолазания. Решение об открытии центра приняли по поручению губернатора и согласовали с бельгийской сборной. Использоваться также будет стадион строителей в Наро-Фоминске и другие площадки. По словам Терюшкова, они были востребованы и раньше, однако с учётом строительства новой современной инфраструктуры и майских указов президента, данные площадки буду собирать всех любителей здорового образа жизни.
«Мы предложили свыше ста стадионов для тренировочных площадок, в итоге организационным комитетом были выбраны 17 площадок и 9 из них были отобраны национальной сборной, в том числе у нас на федеральной площадке в Новогорске живёт сборная России», — подчеркнул он.
Терюшков добавил, что в Подмосковье в период подготовки к чемпионату в развитие инфраструктуры региона было вложено свыше 5 млрд рублей. Были отремонтировали фасады домов, благоустроены парки и скверы, создано больше 70 зон массового пребывания. Для туристов предложено более 70 новых маршрутов. Меню ресторанов и информационные объявления в автобусах перевели на иностранные языки.