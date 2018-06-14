Красногорск, 14 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. В Подмосковье на реконструированных футбольных полях и физкультурно-оздоровительных комплексах после окончания чемпионата мира — 2018 смогут заниматься свыше 5 тыс. человек. Об этом в пресс-центре чемпионата заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков, сообщает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Цитата из х/ф «Вертикаль». Реж. Станислав Говорухин. 1967. СССР Скалолаз

«Мы провели массовую реконструкцию наших тренировочных площадок, сделали разминочные залы, тренажёры, все будут использоваться для наших спортивных школ, свыше 5 тыс. детей после чемпионата мира смогут заниматься в спортивных школах, открываем свыше 30 отделений по 16 видам спорта», — сообщил министр.

Он также отметил, что в Истринском районе Подмосковья зал стадиона будет использован как центр батута и скалолазания. Решение об открытии центра приняли по поручению губернатора и согласовали с бельгийской сборной. Использоваться также будет стадион строителей в Наро-Фоминске и другие площадки. По словам Терюшкова, они были востребованы и раньше, однако с учётом строительства новой современной инфраструктуры и майских указов президента, данные площадки буду собирать всех любителей здорового образа жизни.

«Мы предложили свыше ста стадионов для тренировочных площадок, в итоге организационным комитетом были выбраны 17 площадок и 9 из них были отобраны национальной сборной, в том числе у нас на федеральной площадке в Новогорске живёт сборная России», — подчеркнул он.

Терюшков добавил, что в Подмосковье в период подготовки к чемпионату в развитие инфраструктуры региона было вложено свыше 5 млрд рублей. Были отремонтировали фасады домов, благоустроены парки и скверы, создано больше 70 зон массового пребывания. Для туристов предложено более 70 новых маршрутов. Меню ресторанов и информационные объявления в автобусах перевели на иностранные языки.