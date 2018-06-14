Джакарта, 14 июня, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Количество жертв судна, затонувшего 13 июня в водах Макассара увеличилось, сообщает индонезийское информационное агентство Antaranews. Ранее сообщалось о 13 погибших.

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Жертвы по имени Сорайя в возрасте шести лет и Индриани семи лет были найдены спасателями Южного Сулавеси, 14 июня. Основываясь на полученной информации, два тела были случайно обнаружены береговой охраной.

Как утверждается, причиной крушения стала чрезмерная нагрузка корабля. На волнах судно было тяжело контролировать и, в конце концов, оно перевернулось и затонуло.

Большинство жертв были женщины и только двое мужчин. Исходя из полученных данных, число оставшихся в живых составило 22 человека, 13 человек погибли, а еще двое были обнаружены в четверг, 14 июня.