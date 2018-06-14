Иркутск, 14 июня, 2018, 12:52 — ИА Регнум. Протест против взлетевших цен на бензин, организованный автомобилистами в Братске 4 июня, и автопробег с митингом в Иркутске станут, по-видимому, только началом протестных действий в Приангарье. Во всяком случае, об этом предупреждают депутаты думы Нижнеилимского района Иркутской области, выступившие с требованием к российскому президенту и правительству навести порядок на российском топливном рынке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Народные избранники, в частности, напоминают, что в 2000 году литр бензина в России стоил 8 рублей, а доллар соответствовал 28 рублям.

«Правительство Российской Федерации, не желая кардинально решать вопросы пополнения федерального бюджета, с легкостью перекладывает ответственность на плечи населения. В условиях экономических санкций принимается самый худший для граждан страны сценарий, при котором интересы корпораций и частного капитала ставятся выше чаяний и нужд трудового народа. Дмитрий Анатольевич Медведев в своем выступлении по поводу роста цен на топливо пояснил: «Скачки резкого роста цен на бензин — это эгоизм производителей.» А почему второе лицо в государстве робко просит обнаглевших бензомонополистов не быть эгоистами?» — задаются вопросом депутаты.

Напомним, ранее правительство приняло решение о снижении топливных акцизов на месяц раньше запланированного срока. Но эксперты рынка сразу заявили: их снижение автоматически не приведет к снижению цен на АЗС, необходимы комплексные меры, включая ограничение экспорта российских нефтепродуктов за рубеж.

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К тому же текущий способ регулирования цен на топливо идет вразрез с новой налоговой реформой: регуляторы замораживают цены на АЗС по договоренности с нефтяными компаниями и угрожают в случае невыполнения повысить экспортные пошлины на нефтепродукты. Но это как раз те самые пошлины, от которых оно хочет избавиться по итогам заявленного маневра обнулению экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением НДПИ на нефть. В итоге экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на них, а также на нефть для переработки опять вырастут.