Москва, 16 июня, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Законопроект об изменениях пенсионной системы правительство внесло в Госдуму, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Речь идёт в том числе о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Если закон будет принят, изменения вступят в силу уже в 2019 году. Так, каждый год правительство планирует увеличивать пенсионный возраст для граждан РФ в среднем на полгода, пока он не достигнет установленных значений.

Правительство рассматривало разные варианты повышения пенсионного возраста — обсуждалось и менее значительное повышение пенсионного возраста для женщин, и более плавный темп роста, однако в итоге чиновники остановились на одном из наиболее жёстких вариантов.

О необходимости именно такого увеличения пенсионного возраста заявлял глава Счётной палаты Алексей Кудрин ещё до его назначения на этот пост. Центр стратегических разработок, совет которого возглавляет Кудрин, предполагал, что пенсионный возраст для женщин и мужчин нужно увеличить до 63 и 65 лет соответственно. По их расчётам, показатели должны достигнуть такие отметок к 2034 году.