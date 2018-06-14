Москва, 14 июня, 2018, 12:44 — ИА Регнум. Заявление депутата Госдумы РФ Тамары Плетневой (КПРФ), которая обратилась к женщинам страны с призывом не вступать в интимную связь с прибывшими на чемпионат мира (ЧМ) по футболу иностранными болельщиками, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Москва. Дмитрий Песков

По его словам, жительницы РФ, которые являются лучшими женщинами в мире, «сами разберутся со всеми своими вопросами».

Представитель Кремля также призвал журналистов посмотреть на изготовленные к мундиалю паспорта болельщика, где написано «Нет расизму».

«Это наилучшим образом характеризует атмосферу этого праздника (ЧМ-2018)», — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы РФ Тамара Плетнева в интервью «Говорит Москва» призвала жительниц страны не вступать в интимную связь с иностранными гражданами, приехавшими на ЧМ в Россию.

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